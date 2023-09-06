Аэропорт Внуково полностью закрыт

Московский аэропорт Внуково не принимает и не отправляет самолеты. О закрытии рассказали в воздушной гавани.

Столичный аэропорт Внуково временно закрыт и на вылет, и на посадку самолетов, информацию об ограничениях озвучили в его пресс-службе.

Воздушная гавань была закрыта в 11:54 мск. Причины ограничения полетов, отмечает РБК, формулируются как не зависящие от самого Внуково.

"По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется"

– представитель аэропорта

Информации о том, когда воздушная гавань может вернуться в строй, пока нет.

Напомним, Внуково – старейший из действующих московских аэропортов.

Чуть позже стало известно, что аналогичные ограничения введены и в аэропорту Домодедово. В результате на запасные аэродромы отправились шесть самолетов.

Как сообщает "Интерфакс", не работает и аэропорт Жуковский.