Аэропорт Внуково полностью закрыт

Столичный аэропорт Внуково временно закрыт и на вылет, и на посадку самолетов, информацию об ограничениях озвучили в его пресс-службе.
Воздушная гавань была закрыта в 11:54 мск. Причины ограничения полетов, отмечает РБК, формулируются как не зависящие от самого Внуково.
"По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется"
– представитель аэропорта
Информации о том, когда воздушная гавань может вернуться в строй, пока нет.
Напомним, Внуково – старейший из действующих московских аэропортов.
Чуть позже стало известно, что аналогичные ограничения введены и в аэропорту Домодедово. В результате на запасные аэродромы отправились шесть самолетов.
Как сообщает "Интерфакс", не работает и аэропорт Жуковский.