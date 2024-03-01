Аэропорт Владикавказ расширится и станет базой для авиакомпании

Аэропорт во Владикавказе нарастит пассажиропоток в 2024 году и станет базой для одной авиакомпании. В планах увеличение мощности авиагавани.

Единственный в Северной Осетии аэропорт в этом году планирует расширить маршрутную сеть и стать местом базирования российского перевозчика.

"Мы с этого года запустим 11 дополнительных рейсов, в том числе, на Минск и по РФ. Техника будет наша - Superjet-100. С двумя авиакомпаниями у нас такая договоренность есть. И мы пропишем "домашнюю" авиакомпанию"

– глава республики Сергей Меняйло

Авиагавань во Владикавказе наращивает мощности и модернизуется. В здании старого аэровокзала начаты работы по капремонту, введена в эксплуатацию первая очередь нового аэровокзала, планируется строительство второй, уточнил Меняйло.

В прошлом году международный аэропорт "Владикавказ" обслужил свыше 916,5 тыс пассажиров, были открыты новые направления. В 2024 году поток туристов, как ожидается, возрастет еще.