Вестник Кавказа

Владикавказ и Баку свяжет прямой рейс

Владикавказ и Баку свяжет прямой рейс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты свяжут Владикавказ и Баку в апреле. Сейчас прямых рейсов между городами нет, а сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми с пандемии.

Вскоре добраться в азербайджанскую столицу можно будет прямым рейсом из Владикавказа, новый международный рейс появится в расписании перевозчика "ИрАэро".

Первый рейс состоится 1 апреля, самолеты будут летать по данному маршруту трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Superjet-100.

В начале апреля авиакомпания запустит рейсы в Баку не только из Северной Осетии, но и из Челябинска и Нижнего Новгорода.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1475 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку и Челябинск свяжут прямые авиарейсы

Баку и Челябинск свяжут прямые авиарейсы

Аэропорт Стамбула стал самым популярным аэропортом Европы

Аэропорт Стамбула стал самым популярным аэропортом Европы

SSJ-100 &quot;Азимута&quot; начали летать из Минвод в Ханты-Мансийск

SSJ-100 "Азимута" начали летать из Минвод в Ханты-Мансийск

Грузия построит аэропорты и запустит новые прямые рейсы

Грузия построит аэропорты и запустит новые прямые рейсы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы