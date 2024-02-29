Владикавказ и Баку свяжет прямой рейс

Самолеты свяжут Владикавказ и Баку в апреле. Сейчас прямых рейсов между городами нет, а сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми с пандемии.

Вскоре добраться в азербайджанскую столицу можно будет прямым рейсом из Владикавказа, новый международный рейс появится в расписании перевозчика "ИрАэро".

Первый рейс состоится 1 апреля, самолеты будут летать по данному маршруту трижды в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Superjet-100.

В начале апреля авиакомпания запустит рейсы в Баку не только из Северной Осетии, но и из Челябинска и Нижнего Новгорода.