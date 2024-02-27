Вестник Кавказа

"ИрАэро" запускает рейс Нижний Новгород - Баку

"ИрАэро" запускает рейс Нижний Новгород - Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская компания свяжет Нижний Новгород со столицей Азербайджана уже через месяц. Рейсы планируется выполнять раз в неделю.

Авиакомпания "ИрАэро" соединит Нижний Новгород и Баку. Об этом рассказали в нижегородском аэропорту.

Там отметили, что рейсы будут осуществляться раз в неделю. Первый полет по данному направлению намечен на 4 апреля.

Из столицы Азербайджана в Нижний Новгород самолеты будут летать по средам. Время вылета – 21:00.

Рейсы в обратном направлении планируется выполнять по четвергам. Время вылета – 01:00.

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