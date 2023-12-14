Грузия построит аэропорты и запустит новые прямые рейсы

В Грузии в 2023 году зафиксирован рекордный поток авиапассажиров. В 2024 году его планируется увеличить еще, для этого будет расширяться сеть как внутренних, так и международных рейсов, строительство и модернизация аэропортов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах по развитию авиации в стране.

Кобахидзе назвал авиацию и туризм важнейшими отраслями грузинской экономики. В 2023 году туризм принес стране рекордную прибыль, также быстрым ростом характеризовалась отрасль авиации. В авиации Грузия также установила рекорд: пассажиропоток аэропортов страны составил 6 млн человек, а авиагавань Кутаиси приняла рекордные 1,5 млн пассажиров.

"В целом у нас есть обоснованные ожидания, что 2024 год будет еще более успешным. В частности, ожидается, что доходы от туризма в этом году достигнут 4,5 миллиарда долларов, а международные аэропорты Грузии обслужат 6,8 миллиона пассажиров"

– Кобахидзе

Он добавил, что в планах развитие проекта Тбилисского международного аэропорта, он превратится в транзитно-логистический центр с грузовым и пассажирским терминалами.

"В этом году запланировано строительство и полная модернизация международного аэропорта Телави. Этот проект уже представлен общественности. Также планируется проектирование и строительство нового терминала аэропорта Местиа"

– Кобахидзе

В 2024 году также будет составлен генплана развития Кутаисского аэропорта и стартуют необходимые инфраструктурные работы.

Также премьер Грузии заявил о том, что планируется наращивать как внутренние перевозки, как и увеличивать число прямых международных рейсов.