Грузия построит аэропорты и запустит новые прямые рейсы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах по развитию авиации в стране.
Кобахидзе назвал авиацию и туризм важнейшими отраслями грузинской экономики. В 2023 году туризм принес стране рекордную прибыль, также быстрым ростом характеризовалась отрасль авиации. В авиации Грузия также установила рекорд: пассажиропоток аэропортов страны составил 6 млн человек, а авиагавань Кутаиси приняла рекордные 1,5 млн пассажиров.
"В целом у нас есть обоснованные ожидания, что 2024 год будет еще более успешным. В частности, ожидается, что доходы от туризма в этом году достигнут 4,5 миллиарда долларов, а международные аэропорты Грузии обслужат 6,8 миллиона пассажиров"
– Кобахидзе
Он добавил, что в планах развитие проекта Тбилисского международного аэропорта, он превратится в транзитно-логистический центр с грузовым и пассажирским терминалами.
"В этом году запланировано строительство и полная модернизация международного аэропорта Телави. Этот проект уже представлен общественности. Также планируется проектирование и строительство нового терминала аэропорта Местиа"
– Кобахидзе
В 2024 году также будет составлен генплана развития Кутаисского аэропорта и стартуют необходимые инфраструктурные работы.
Также премьер Грузии заявил о том, что планируется наращивать как внутренние перевозки, как и увеличивать число прямых международных рейсов.