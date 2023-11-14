Аэропорт Кутаиси получит мастер-план через полгода

Международный аэропорт Кутаиси в 2024 году обзаведется мастер-планом и будет модернизирован. Планируется наращивать как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Мастер-план развития на 5, 10 и 20 лет через несколько месяцев получил аэропорт Кутаиси. Разработкой займется Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), выигравшая тендер.

"Международный аэропорт Кутаиси является важным проектом не только в направлении развития туризма, но и экономическим генератором в регионе. Соответственно, на повестке дня встал вопрос существования мастер-плана аэропорта. Самый важный и обязательный документ, который должен иметь каждый аэропорт мира"

– гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе

Разработка плана займет полгода.

Через два года аэропорт получит новую взлетно-посадочную полосу, также в планах развитие грузоперевозок в воздушной гавани.

В международном аэропорту сегодня работают пять авиакомпаний, полеты выполняются по трем десяткам направлений.

Грузия намерена превратиться в авиахаб, в аэропорты будет вложено $25 млн.