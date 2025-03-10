Ильхам Алиев поздравил соотечественников с Новруз байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал в своих социальных сетях публикацию в связи с Новрузом. В ней глава государства поздравил соотечественников с этим праздником.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с праздником Новруз.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю каждому из вас весеннего настроения, здоровья и успехов"

– Ильхам Алиев

Напомним, Новруз байрамы отмечается в день весеннего равноденствия. В 2025 году оно наступает 20 марта в 13:01 по бакинскому времени.