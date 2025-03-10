Четверо лишились жизни в ДТП в Дагестане

В Дагестане произошло ДТП с участием "Газели" и нескольких автомобилей. В результате погибло четыре человека.

В Бабаюртовском районе Дагестана произошла автоавария с участием пассажирской "Газели", сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Как заявили районные власти, на дороге столкнулись несколько автомобилей, в том числе пассажирская "Газель". Жертвами происшествия стали четверо человек.

Помимо этого, десять человек получили различные повреждения. На месте аварии находятся экстренные службы.

В свою очередь, в дагестанском МЧС передали, что ДТП случилось на федеральной трассе в районе поселка "Львовский №6 с участием маршрутного такси и грузовика.