Вестник Кавказа

Следовавший из Адлера во Владикавказ поезд столкнулся с автомобилем

Следовавший из Адлера во Владикавказ поезд столкнулся с автомобилем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажирский поезд Адлер-Владикавказ столкнулся с машиной. В результате пострадал владелец автомобиля. ДТП не повлияло на другие поезда.

Пассажирский поезд, следовавший из Адлера во Владикавказ, был вынужден задержаться на 20 минут в Кабардино-Балкарии, пишет пресс-служба Северно-Кавказской железной дороги.

Причина задержки – столкновение поезда с автомобилем на переезде между станциями Баксан и Котляревская утром, в 8:31 мск.

Машинист поезда не успел затормозить, хотя он пытался избежать аварийной ситуации.

Отмечается, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля. Прибывшие к месту аварии медики оказали ему помощь.

Стоит добавить, что происшествие на повлияло на другие поезда.

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