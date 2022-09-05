О состоянии президента Южной Осетии рассказали в больнице

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Наталья Босикова поделилась последней информацией о состоянии здоровья Алана Гаглоева, полученной от медиков, передает РИА Новости.
Вечером в четверг лидера Южной Осетии положили в кардиологию с гипертоническим кризом. В больнице ему провели клинико-диагностическое обследование.
"По информации главного врача Республиканской клинической больницы Владикавказа Астана Митциева… За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось. С утра выполнено эхокордиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован"
– Наталья Босикова
Утром 7 марта о стабилизации состоянии Гаглоева поведал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, он отметил, что давление Гаглоева стабилизировалось.