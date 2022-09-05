Вестник Кавказа

О состоянии президента Южной Осетии рассказали в больнице

О состоянии президента Южной Осетии рассказали в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Южной Осетии, госпитализированный во Владикавказе накануне, сегодня находится в удовлетворительном состоянии. Криз купирован.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Наталья Босикова поделилась последней информацией о состоянии здоровья Алана Гаглоева, полученной от медиков, передает РИА Новости.

Вечером в четверг лидера Южной Осетии положили в кардиологию с гипертоническим кризом. В больнице ему провели клинико-диагностическое обследование.

"По информации главного врача Республиканской клинической больницы Владикавказа Астана Митциева… За ночь и до утра болевого синдрома не было, артериальное давление не повышалось. С утра выполнено эхокордиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован"

– Наталья Босикова

Утром 7 марта о стабилизации состоянии Гаглоева поведал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, он отметил, что давление Гаглоева стабилизировалось.

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