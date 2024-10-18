Вестник Кавказа

Весна пришла: спасатели вызволяли из грязи машину в Казахстане

Весна пришла: спасатели вызволяли из грязи машину в Казахстане
© Фото: МЧС Казахстана
Размякшая от талых вод дорога стала причиной ЧП в центральном Казахстане: автомобиль увяз в грязи и был не в состоянии выбраться. На помощь застрявшей машине пришли спасатели.

Автомобиль с двумя людьми в салоне застрял на дороге в Карагандинской области, фото с места событий опубликовало МЧС Казахстана.

Инцидент имел место в Осакаровском районе. Таяние снега привело к размытию грунта, и легковая машина, ехавшая по дороге, в какой-то момент просто застряла в грязи. Водитель и пассажир обратились за помощью к спасателям.

"Силами спасателей автомобиль отбуксирован на очищенный участок дороги и сопровожден в ближайший населенный пункт"

– МЧС Казахстана

Были спасены два человека, помощь врачей им не понадобилась.

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