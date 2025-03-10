Вестник Кавказа

Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани

Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество огнеборцев, участвующих в тушении крупного пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, вызванного атакой беспилотников, увеличено и теперь превышает 400 человек.

Новые пожарные привлечены к тушению масштабного возгорания, которое произошло в результате удара БПЛА по нефтебазе на Кубани, рассказали в краевом оперштабе.

Горящий объект находится в Кавказском районе. На данный момент на нем работают 406 человек, они используют 157 единиц техники.

"Специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4 тыс 250 кв м, тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара"

– оперштаб

Беспилотники атаковали нефтебазу, действующую в станице Кавказской, в ночь на среду. Сначала огонь горел на 20 "квадратах", но затем площадь пожара кратко выросла – до 4,25 тыс кв м. В тушении участвуют и пожарные поезда.

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