Свыше 400 пожарных тушат нефтебазу на Кубани

Количество огнеборцев, участвующих в тушении крупного пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, вызванного атакой беспилотников, увеличено и теперь превышает 400 человек.

Новые пожарные привлечены к тушению масштабного возгорания, которое произошло в результате удара БПЛА по нефтебазе на Кубани, рассказали в краевом оперштабе.

Горящий объект находится в Кавказском районе. На данный момент на нем работают 406 человек, они используют 157 единиц техники.

"Специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4 тыс 250 кв м, тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара"

– оперштаб

Беспилотники атаковали нефтебазу, действующую в станице Кавказской, в ночь на среду. Сначала огонь горел на 20 "квадратах", но затем площадь пожара кратко выросла – до 4,25 тыс кв м. В тушении участвуют и пожарные поезда.