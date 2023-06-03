261 погибший. В Индии назвали причину катастрофы

Опубликовано: 12:05, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Ночное крушение поезда в Индии привело к смерти 238-288 человек, данные все еще уточняются. Причиной трагедии стало столкновение с товарным составом, отчего часть вагонов оказалась на встречных путях, где в них врезался скорый поезд. Спасательная операция завершена, идут восстановительные работы.

В пятницу вечером на востоке Индии произошло крушение поезда, жертвами которого стали сотни человек.

Что случилось сегодня?

Пассажирский поезд Бангалор - Калькутта в районе города Баласор врезался в другой состав, товарный, от этого часть вагонов поезда сошла с рельсов и оказалась на соседних путях. В опрокинувшиеся вагоны с людьми врезался скорый поезд Калькутта - Ченнай. Погибли сотни человек, еще больше пострадавших.

Сколько погибших?

По словам представителя Юго-Восточной железной дороги Индии, погиб в результате крушения 216 человек. По данным госкомпании "Индийские железные дороги", жертвами катастрофы стали 238 человек. По информации некоторых СМИ, на железной дороге погибли 288 человек. Число пострадавших также разнится, его оценивают в 600-900 человек.

Ситуация сейчас

На данный момент спасательная операция на месте трагедии завершилась. Проводятся работы по восстановлению железнодорожного движения, рассказал глава "Индийских железных дорог" Амитабх Шарма. Он уточнил, что столкновение поездов стало причиной отмены 48 рейсов, задержки 10, а еще 39 поездов изменили маршрут.

Ожидается, что к вечеру работы на месте ЧП завершатся и движение поездов будет восстановлено.