ОДКБ не хочет уходить из Армении

Возможность уйти из Армении даже не рассматривается ОДКБ, сообщил глава Объединенного штаба организации. Анатолий Сидоров также прокомментировал последовательные отказы Еревана от участия в мероприятиях ОДКБ.

ОДКБ не собирается покидать Армению, сообщил начальник ОШ организации.

По словам Анатолия Сидорова, армянские власти, в свою очередь, не направляли никаких официальных уведомлений о выходе из организации, пишет Sputnik Армения.

Комментируя фактические демарши Армении в отношении практически всех мероприятий, которые организует в последнее время ОДКБ, глава ОШ уточнил, что обсуждение таких решений вне его компетенции.

"Вместе с тем, Армения участвует и в законотворческой деятельности, при рассмотрении документов Организации, и в финансировании деятельности постоянно действующих органов. Процесс идет"

– Анатолий Сидоров

Он заверил, что организация не утратила заинтересованность в регионе Кавказа, вопроса об уходе из Армении также не стоит.