Вестник Кавказа

МИД Ирана ждет от США готовности к справедливому соглашению

МИД Ирана ждет от США готовности к справедливому соглашению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США должны быть открыты к справедливому соглашению на переговорах, заявили в МИД Ирана. Сам Тегеран готов защищать собственные права и предпринять разумные шаги в вопросе ядерной программы.

Иран хочет увидеть на переговорах в Омане готовность США к справедливому и реалистичному соглашению, заявил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

"Мы полны решимости защищать законные и легитимные права иранского народа на использование ядерной энергии в мирных целях, и в то же время мы готовы предпринять разумные шаги для предоставления гарантий относительно исключительно мирного характера нашей ядерной программы"

- Эсмаил Багаи

Он передал, что один из приоритетов Ирана – снятие санкций.

Со слов Багаи, иранская делегация во главе с главой МИД Аббасом Аракчи уже прибыла в Маскат для участия в третьем раунде ирано-американских переговоров, который пройдет завтра, 26 апреля.

Ранее Иран выразил готовность сделать ядерную программу прозрачнее, если будут сняты санкции.

Напомним, что второй раунд переговоров Ирана и США состоялся 19 апреля в Риме. Тогда Тегеран и Вашингтон договорились о целях и принципах нового соглашения по ядерной сделке.

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