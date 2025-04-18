Трамп верит в сделку с Ираном без нападения

Глава Белого дома рассчитывает на заключение сделки с Ираном без нападения. Дональд Трамп также сообщил о своей готовности к личной встрече с президентом или верховным лидером ИРИ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что им удастся договориться с Ираном по ядерной сделке. Об этом он сам рассказал в интервью журналу TIME.

Он заметил, что никто другой не сможет достичь этого.

"Я думаю, что мы заключим сделку с Ираном. Никто другой не смог бы этого сделать"

– глава Белого дома

Он акцентировал внимание на том, что не пытался помешать Израилю совершить возможную атаку на ядерные объекты Исламской Республики, однако не стал делать такой сценарий "удобным" для Израиля.

"Это потому, что я думаю, что мы можем заключить сделку без нападения"

– американский лидер

Помимо этого, Трамп подтвердил свою готовность провести встречу с президентом Ирана или ее верховным лидером.

Напомним, в апреле делегации Ирана и США провели два раунда переговоров, посвященных ядерной сделке и отмене антииранских санкций. Первый был организован на территории Омана, а второй – в Италии. Третий раунд снова примет Оман. Встреча состоится уже завтра.