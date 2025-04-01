Вестник Кавказа

Участники транспортного форума в Алматы обсудили перевозки в регионе

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второй Международный Транспортный Форум ESE ASIA-2025, который прошел в Алматы, объединил более 300 лидеров отрасли, обсудивших грузоперевозки в регионе Большой Евразии.

В казахстанском мегаполисе Алматы сегодня завершился Международный форум ESE ASIA-2025. собравший свыше 300 представителей транспортного бизнеса из стран Большой Евразии.

"Мероприятие стало ключевой платформой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием контейнерных и автомобильных грузоперевозок, а также важности международного взаимодействия в условиях глобальных вызовов"

- пресс-служба форума

Форум объединил лидеров отрасли и стал важной площадкой для укрепления евразийского транспортного сотрудничества, подтвердив:  мобильность играет важнейшую роль в экономическом и социальном развитии региона, передает Sputnik Казахстан.

Форум в очередной раз стал уникальной возможностью для обмена знаниями и расширения сотрудничества между странами, уже став действенным средством решения актуальных проблем в сфере транспорта.

Первая сессия программы форума была посвящена развитию транспортной инфраструктуры Большой Евразии – в ее работе участвовали ведущие эксперты крупнейших участников рынка. Вторая сессия рассмотрела вопросы глобальной контейнеризации, а также современные вызовы для участников рынка.

Участники мероприятия пришли к мнению: странам региона необходимо развивать мультимодальные перевозки для того, чтобы сбалансировать транспортные потоки.

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