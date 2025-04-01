Участники транспортного форума в Алматы обсудили перевозки в регионе

В казахстанском мегаполисе Алматы сегодня завершился Международный форум ESE ASIA-2025. собравший свыше 300 представителей транспортного бизнеса из стран Большой Евразии.
"Мероприятие стало ключевой платформой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием контейнерных и автомобильных грузоперевозок, а также важности международного взаимодействия в условиях глобальных вызовов"
- пресс-служба форума
Форум объединил лидеров отрасли и стал важной площадкой для укрепления евразийского транспортного сотрудничества, подтвердив: мобильность играет важнейшую роль в экономическом и социальном развитии региона, передает Sputnik Казахстан.
Форум в очередной раз стал уникальной возможностью для обмена знаниями и расширения сотрудничества между странами, уже став действенным средством решения актуальных проблем в сфере транспорта.
Первая сессия программы форума была посвящена развитию транспортной инфраструктуры Большой Евразии – в ее работе участвовали ведущие эксперты крупнейших участников рынка. Вторая сессия рассмотрела вопросы глобальной контейнеризации, а также современные вызовы для участников рынка.
Участники мероприятия пришли к мнению: странам региона необходимо развивать мультимодальные перевозки для того, чтобы сбалансировать транспортные потоки.