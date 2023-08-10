Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ

Президент Азербайджана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ. У Феридуна Синирлиоглу также запланированы переговоры с Джейхуном Байрамовым.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, передает пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что генсек совершит визит в Азербайджан 25 апреля. У него также запланированы переговоры с руководителем азербайджанской дипломатии Джейхуном Байрамовым.

Ранее Синирлиоглу побывал в Армении и Грузии. В Ереване он провел встречу с главой МИД страны Араратом Мирзояном.

Во время своего визита в Тбилиси генеральный секретарь встретился с премьером страны Ираклием Кобахидзе, а также министром иностранных дел Макой Бочоришвили.

Баку и ОБСЕ

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что в настоящее время основной интерес Баку в контактах с ОБСЕ – ликвидация Минской группы.

"Наши ожидания от ОБСЕ заключаются в роспуске Минской группы ОБСЕ. Позиция генсека в ОБСЕ в большей степени операционная. На сегодня эту должность занимает видный турецкий дипломат, и если мы сможем прийти к согласию с армянской стороны о роспуске Минской группы ОБСЕ, то участие генерального секретаря в этом деле позволит ускорить технические процедуры", - прежде всего сказал Фархад Мамедов.

"ОБСЕ находится сейчас в кризисе. Эта структура называется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако на большом европейском континенте не осталось де-факто ни безопасности, ни сотрудничества. Все понимают, что ОБСЕ – это одна из институций, которая должна претерпеть изменения и трансформацию по итогам украинского конфликта", - отметил политолог.

"Известно, что при Дональде Трампе, то есть в ближайшие 3-4 года, американцы не собираются активничать в европейском направлении. Система отношений Европы с Россией должна неизбежно претерпеть изменения. ОБСЕ явно будет меняться, соответственно, у Баку сейчас нет особых ожиданий от организации. В приоритете Азербайджана остался лишь роспуск Минской группы, и в этом отношении мы продолжим активно работать", - сообщил Фархад Мамедов.

Баку и европейская дипломатия

Также директор Центра исследований Южного Кавказа прокомментировал прибытие в Баку главы европейской дипломатии Каи Калласс в один день с генеральным секретарем ОБСЕ.

"С Европейским Союзом в целом у нас широкая повестка взаимодействия, по больше части секторального – энергетика и транспорт. Мы наблюдаем за тем, как происходит трансформация во взаимоотношениях между ЕС и США: если раньше они были консолидированы, то сейчас у ЕС вырабатывается собственная повестка, не всегда совпадающая с американской. Возможна в ближайшем будущем и трансформация взаимоотношений ЕС с Китаем, так что транспортная тема заиграет новыми красками. Стратегия ЕС в отношении Центральной Азии касается и непосредственно нашего региона", - указал он.

"В озвученных на сегодняшний день подходах Евросоюза есть много тем, которые непонятны Баку или же требуют корректировки. Это первый визит госпожи Каллас в качестве верховного комиссара по внешней политике в регион, причем она не летит ни в Армению, ни в Грузию. То есть он направлен именно на двустороннюю повестку. У Азербайджана и ЕС есть как противоречия в наших отношениях, так и элементы, которые очень даже хорошо развиваются. Это все требует, конечно, обсуждения и понимания с обеих сторон", - заключил Фархад Мамедов.