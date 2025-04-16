Вестник Кавказа

В Стамбуле проходят консультации России и Турции по Ближнему Востоку

В Стамбуле проходят консультации России и Турции по Ближнему Востоку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стартовали консультации России и Турции по Ближнему Востоку. Переговоры проходят в Стамбуле в закрытом режиме.

Российская и турецкая стороны приступили к консультациям по Ближнему Востоку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры Москвы и Анкары проходят в Стамбуле в закрытом режиме. Стороны обсудят ситуации в Палестине и Сирии.

Известно, что Россию на консультациях представляет замглавы российской дипломатии Михаил Богданов, а Турцию – замминистра иностранных дел Нух Йылмаз.

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