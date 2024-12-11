Вестник Кавказа

В США заявили о готовности Сирии к диалогу

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В Конгрессе США заявили, что новые власти Сирии готовы к диалогу с Тель-Авивом и Вашингтоном. Там добавили, что сохранение единства Сирии – одно из условий для нормализации отношений с Израилем.

Американский конгрессмена Марлин Штуцман заявил о готовности нового сирийского руководства к диалогу и нормализации отношений с Израилем, США и другими странами Ближнего Востока.

Политик подчеркнул, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа сохранение единства Арабской Республики является одним из условий для нормализации отношений между Дамаском и Тель-Авивом.

Он добавил, что новый глава САР обеспокоен возможным разделением страны на регионе. По его словам, аш-Шараа считает, что Израиль не должен бомбардировки Сирии, а также вторгаться в район Голанских высот.

Штуцман добавил, что Дамаск сегодня требует снять санкции. Конгрессмен считает, что это следует рассмотреть.

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