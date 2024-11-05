Токаев наградил президента УЕФА

Президент Казахстана принял руководителя УЕФА. Александр Чеферин был награжден орденом "Достык" II степени.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев принял в Астане президента УЕФА Александра Чеферина, сообщает пресс-служба Акорды.

Руководитель республики дал высокую оценку поддержке и вниманию, которые УЕФА оказывает Казахстану. Токаев сказал, что сегодня в стране свыше 1 млн человек занимаются футболом.

Президент Казахстана подчеркнул, что это 13% всех тех, кто занимается спортом. По его словам, это наглядно демонстрирует высокую популярность футбола в республике.

Помимо этого, глава государства отметил важность создания устойчивой рыночной бизнес-модели в казахстанском футболе и развития клубного менеджмента.

Он также поддержал совместную с УЕФА работу по формированию образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня.

В свою очередь, Чеферин поблагодарил Токаева за встречу. Он заявил о готовности расширять партнерство с Казахстаном, а также добавил, что УЕФА и КФФ сегодня тесно взаимодействуют.

В завершение встречи Чеферина наградили орденом "Достык" II степени за его вклад в развитие казахстанского спорта.