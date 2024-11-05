Вестник Кавказа

Токаев наградил президента УЕФА

Токаев наградил президента УЕФА
© Фото: сайт президента Казахстана
Президент Казахстана принял руководителя УЕФА. Александр Чеферин был награжден орденом "Достык" II степени.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев принял в Астане президента УЕФА Александра Чеферина, сообщает пресс-служба Акорды.

Руководитель республики дал высокую оценку поддержке и вниманию, которые УЕФА оказывает Казахстану. Токаев сказал, что сегодня в стране свыше 1 млн человек занимаются футболом.

Президент Казахстана подчеркнул, что это 13% всех тех, кто занимается спортом. По его словам, это наглядно демонстрирует высокую популярность футбола в республике.

Помимо этого, глава государства отметил важность создания устойчивой рыночной бизнес-модели в казахстанском футболе и развития клубного менеджмента.

Он также поддержал совместную с УЕФА работу по формированию образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня.

В свою очередь, Чеферин поблагодарил Токаева за встречу. Он заявил о готовности расширять партнерство с Казахстаном, а также добавил, что УЕФА и КФФ сегодня тесно взаимодействуют.

В завершение встречи Чеферина наградили орденом "Достык" II степени за его вклад в развитие казахстанского спорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
420 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

УЕФА наказал сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

Глава Федерации футбола Армении назвал позором требования о своей отставке

Глава Федерации футбола Армении назвал позором требования о своей отставке

УЕФА готовит возвращение российского футбола - СМИ

УЕФА готовит возвращение российского футбола - СМИ

&quot;Ахмат&quot; обратился в УЕФА и ФИФА из-за ухода футболиста

"Ахмат" обратился в УЕФА и ФИФА из-за ухода футболиста

РФС рассчитывает вернуться на международную арену в этом году

РФС рассчитывает вернуться на международную арену в этом году

Азербайджан остался на месте в рейтинге УЕФА

Азербайджан остался на месте в рейтинге УЕФА

Турецкий футбольный клуб попросил перенести его матч из Энсхеде в другой город

Турецкий футбольный клуб попросил перенести его матч из Энсхеде в другой город

Сборная Грузии по футболу хочет сыграть с Арменией на арене &quot;Динамо&quot;

Сборная Грузии по футболу хочет сыграть с Арменией на арене "Динамо"

УЕФА разрешил Азербайджану продать лишь 40% билетов на матч с Эстонией

УЕФА разрешил Азербайджану продать лишь 40% билетов на матч с Эстонией

Федерация футбола Грузии оштрафована за поведение болельщиков на игре с Албанией

Федерация футбола Грузии оштрафована за поведение болельщиков на игре с Албанией

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы