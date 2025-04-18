Китай отказался от пошлин на ряд полупроводников из США – СМИ

Пекин отменил пошлины на ряд полупроводников из США. При этом в МИД КНР и таможенных службах страны данную информацию пока не подтверждают.

Китай принял решение об отмене ответных пошлин на импорт из Соединенных Штатов некоторых полупроводников. Об этом рассказали в нескольких компаниях, которые предоставляют услуги в сфере цепочек поставок.

При этом в МИД Китая и таможенных службах стран не подтвердили данную информацию. Там отметили, что ничего не знают об отмене упомянутых пошлин, передает CNN.

Ранее стало известно, что Вашингтон временно освободил импорт электроники и полупроводниковых приборов от "зеркальных" пошлин, так как в скором времени администрация США собирается ввести отдельные секторальные пошлины на них.

Напомним, в апреле США ввели "взаимные" пошлин на поставки продукции из 185 стран. Пошлина для китайских товаров была определена на уровне 125%. Такой же пошлиной будут облагаться и американские товары в Китае.