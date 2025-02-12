Вестник Кавказа

Сергей Нарышкин заявил о контактах с сирийскими спецслужбами в Баку

Сергей Нарышкин заявил о контактах с сирийскими спецслужбами в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Сирия вышли на контакт по линии спецслужб в Баку. По словам директора СВР Нарышкина, диалог получился конструктивный.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о встрече с представителем спецслужб Сирии

"На прошлой неделе в Баку состоялась конференция по Афганистану, в которой участвовали руководители либо представители высокого уровня стран Ближнего Востока, стран Большой Евразии. Был и один из руководителей сирийской спецслужбы"

– Сергей Нарышкин 

Как сообщил Нарышкин, встреча с сирийской стороной прошла конструктивно и доброжелательно, передает ТАСС. 

Напомним, что на прошлой неделе Сергей Нарышкин провел в Баку переговоры с представителями спецслужб Азербайджана. Глава СВР также принял участие в конференции по Афганистану.

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