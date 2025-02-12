Сергей Нарышкин заявил о контактах с сирийскими спецслужбами в Баку

Россия и Сирия вышли на контакт по линии спецслужб в Баку. По словам директора СВР Нарышкина, диалог получился конструктивный.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о встрече с представителем спецслужб Сирии.
"На прошлой неделе в Баку состоялась конференция по Афганистану, в которой участвовали руководители либо представители высокого уровня стран Ближнего Востока, стран Большой Евразии. Был и один из руководителей сирийской спецслужбы"
– Сергей Нарышкин
Как сообщил Нарышкин, встреча с сирийской стороной прошла конструктивно и доброжелательно, передает ТАСС.
Напомним, что на прошлой неделе Сергей Нарышкин провел в Баку переговоры с представителями спецслужб Азербайджана. Глава СВР также принял участие в конференции по Афганистану.