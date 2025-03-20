Вестник Кавказа

Сборная Грузии по футболу проведет два матча в июне

Сборная Грузии по футболу проведет два матча в июне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Грузии сыграет против команды Кабо-Верде 8 июня. Подопечные Вилли Саньоля также проведут матч 5 июня против Фарерских островов.

Национальная футбольная сборная Грузии проведет две товарищеские встречи в июне. Ее соперниками станут Команды Фарерских островов и Кабо-Верде.

Первая игра сборной состоится 5 июня против Фарерских островов. Встреча пройдет в Тбилиси на стадионе "Динамо".

Что касается матча против африканской сборной, то она запланирована на 8 июня. Ее примет стадион имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси.

Встречи пройдут в рамках международного окна ФИФА в период со 2 по 10 июня. Подопечные Вилли Саньоля будут готовиться к отбору на чемпионат мира.

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