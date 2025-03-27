Названа дата начала летнего сезона на курорте "Архыз"

Пресс-служба курорта "Архыз" в КЧР рассказала, когда планируется открытие летнего сезона. По ее данным, оно состоится уже в эти выходные.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) торжественно откроет летний сезон в предстоящие выходные, рассказали пресс-службе курорта.

"26 апреля прощаемся с зимой и даем яркий старт летнему сезону. Открываем канатную дорогу "Млечный Путь" и альпака-парк "Альпачино", канатную дорогу "Орбита" и экотропу Романтиков. 1 мая состоится открытие байк-парка"

- пресс-служба курорта "Архыз"

Гости курорта также смогут насладится новым тиром, рафтингом, школой роллер-спорта и научно-познавательным кемпингом на Дукке во время летнего отдыха.

Кроме того, руководство "Архыза" подготовило несколько новых пешеходных троп: их общая протяженность составит около 50 км.

Напомним, что курорт "Архыз" планирует установить рекорд по числу туристов по итогам летнего сезона в 2025 году. Ожидается до 500 тыс путешественников. Для сравнения, в 2024 году он принял более 200 тыс человек.