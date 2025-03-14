Третий аэропорт на освобожденных землях Азербайджана откроют в ближайшее время

Очередной, уже третий международный аэропорт на освобожденных территориях Азербайджана будет торжественно открыт в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас.
Дипломат подчеркнул, что в число вопрос, имеющих важное значение для властей Азербайджана, входит восстановление освобожденных территорий и возвращение на них вынужденных переселенцев. Байрамов отметил, что процесс продвигается хорошо.
"Я проинформировал уважаемого представителя ЕС о масштабных строительных работах, строительстве новых городов, поселков, двух международных аэропортов, а церемония открытия третьего ожидается вскоре"
– Байрамов
Министр также напомнил о наиболее серьезной угрозе на освобожденных территориях – это мины. Хотя разминирование направляются значительные ресурсы и прилагаются масштабные усилия, опасность по-прежнему велика.
Напомним, первым на освобожденных территориях открылся международный аэропорт Физули. Затем заработал аэропорт в Зангилане. В скором времени начнет действовать аэропорт в Лачине.