Третий аэропорт на освобожденных землях Азербайджана откроют в ближайшее время

Запуск уже третьего международного аэропорта, построенного на освобожденных территориях Азербайджана, состоится в ближайшее время, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

Очередной, уже третий международный аэропорт на освобожденных территориях Азербайджана будет торжественно открыт в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Каей Каллас.

Дипломат подчеркнул, что в число вопрос, имеющих важное значение для властей Азербайджана, входит восстановление освобожденных территорий и возвращение на них вынужденных переселенцев. Байрамов отметил, что процесс продвигается хорошо.

"Я проинформировал уважаемого представителя ЕС о масштабных строительных работах, строительстве новых городов, поселков, двух международных аэропортов, а церемония открытия третьего ожидается вскоре"

– Байрамов

Министр также напомнил о наиболее серьезной угрозе на освобожденных территориях – это мины. Хотя разминирование направляются значительные ресурсы и прилагаются масштабные усилия, опасность по-прежнему велика.

Напомним, первым на освобожденных территориях открылся международный аэропорт Физули. Затем заработал аэропорт в Зангилане. В скором времени начнет действовать аэропорт в Лачине.