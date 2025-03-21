Вестник Кавказа

Конфликт с Индией может вылиться в ядерное противостояние – Пакистан

Конфликт с Индией может вылиться в ядерное противостояние – Пакистан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Пакистана обратились к мировому сообществу с предупреждением о том, что конфликт с Индией может перерасти в противостояние с использованием ядерного оружия – обе страны относятся к клубу ядерных держав.

Пакистано-индийский конфликт может обернуться ядерным противостоянием Исламабада и Нью-Дели, такое заявление сделал глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф, выступая на телеканале Al Jazeera.

"Мировое сообщество должно обратить внимание на этот опасный спор, который может перерасти в ядерное противостояние"

– министр

Асиф напомнил, что и у Пакистана, и у Индии есть ядерное оружие – оба государства входят в клуб ядерных держав.

Напомним, эскалация конфликта между Индией и Пакистаном началась 22 апреля. В этот день неизвестные совершили теракт в городе Пахалгам на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Преступление унесло жизни 26 человек, 25 из них – граждане Индии. По данным СМИ, индийская разведка выяснила, что к теракту причастна пакистанская Межведомственная разведка, а саму атаку совершили террористы "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ).

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