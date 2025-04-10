Парк казахстанского Байконура станет музеем космонавтики

В скором времени парк Шубникова в казахстанском Байконуре станет музеем под открытым небом – его экспонатами станут макеты ракет-носителей, которые уже везут сюда с головных предприятий ракетно-космической отрасли России и Казахстана.

В парке Шубникова в городе Байконур создается музей под открытом небом, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Сотрудники городских предприятий и предприятий Роскосмоса ведут работы по созданию музея под открытом небом - ведется отрывка котлованов, заливаются фундаменты под макеты ракет"

- горадминистрация Байконура

Будущий музей под открытым небом уже обретает очертания – на его территории уже установлена антенна, символизирующая вклад измерительного комплекса космодрома в техническое обеспечение запусков космических ракет, передает Sputnik Казахстан.

Конечно, ракеты в парке-музее будут не настоящими, однако их макеты собирают головные предприятия ракетно-космической отрасли России и Казахстана: это будут полновесные копии космических носителей, только в шесть раз меньше оригиналов, их сборка началась еще в минувшем 2024 году, сообщили в администрации города.

Так, макет ракеты "Восток" будет сделан на предприятии российского концерна "Энергия", ракета Н-1 – в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а ракеты "Протон", "Циклон" и "Зенит" предоставит АО "ЦЭНКИ".

Каждый макет будущего музея станет памятником не только тем, кто летал на них на околоземную орбиту, но и всем неизвестным покорителям космического пространства - конструкторам, рабочим, собиравшим ракеты, и испытателям, проводившим тестовые запуски, добавили в администрации города космонавтов.