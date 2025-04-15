Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" проиграло дома "Краснодару"

футбольный клуб
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала встречался сегодня в Каспийске с лидером турнирной таблицы "Краснодаром". Встреча завершилась в пользу гостей.

Только что в Каспийские закончился матч 26 тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Краснодаром". Победу со счетом 3:2 одержали гости.

Голами в составе "Краснодара" отметились нападающий Мозес Кобнан Дэвид (6-я минута) и полузащитники Жоау Батчи (45-я) и Эдуард Сперцян (66-я).

У хозяев мячи на свой счет записали полузащитники Мохаммад Хоссейннежад (25-я минута) и Кирилл Зинович (86-я).

Турнирная таблица

На данный момент махачкалинское "Динамо" располагается на 10-й строчке национального первенства. В активе команды 27 очков. "Краснодар" c 58 очками возглавляет турнирную таблицу.

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