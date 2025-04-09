Вестник Кавказа

В ООН заявили об исчерпании запасов продовольствия для жителей Газы

В ООН заявили об исчерпании запасов продовольствия для жителей Газы
© Фото: Динара Хаирова
В ООН заявили, что продовольствие для жителей Газы закончилось. В организации призвали разблокировать пути для новых поставок.

Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН) заявили об исчерпании запасов продовольствия для жителей сектора Газа

"Сегодня ВПП ООН доставила последние оставшиеся припасы в пункты раздачи горячего питания в секторе Газа. Ожидается, что в ближайшие дни продовольствие в этих пунктах полностью закончится"

– ВПП ООН 

Сообщается, что поставки гуманитарной помощи были прерваны почти два месяца назад. Это связно с блокировкой основных маршрутов поставок из-за военных действий в анклаве. 

Отмечается, что продовольствие уже доставлено и ожидает дальнейшего распределения, когда транспортные пути будут разблокированы. В ООН призвали стороны конфликта дать возможность обеспечить продуктами местных жителей.   

Напомним, Израиль 18 марта возобновил боевые действия в анклаве после отказа ХАМАС от реализации американского сценария перемирия, предполагающего полное освобождение заложников. Войска ЦАХАЛ проводят операции по расширению буферной зоны.

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