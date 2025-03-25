Вестник Кавказа

Эрдоган напомнил народу Турции о "духе Чанаккале"

Эрдоган напомнил народу Турции о "духе Чанаккале"
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил с посланием по случаю 110-й годовщины победы в битве при Чанаккале, призвав турецкий народ сохранить дух великой победы и передать его будущим поколениям.

Народ Турции неизменно сохранит "дух Чанаккале" в любых условиях как неотъемлемую часть своей идентичности, говорится в послании президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю знаменательного для всей страны юбилея - 110-й годовщины победы в битве при Чанаккале.

"Жертвенность, мужество и решимость турецкого народа подарили нам "дух Чанаккале". Мы будем с уважением хранить это священное наследие, следовать примеру наших предков, поддерживать его в любых обстоятельствах и передавать его будущим поколениям"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Вся страна с глубоким уважением вспоминает мучеников, ветеранов и всех героев, которые сражались в этой битве за священные ценности, родину и честь, и даже в самых тяжелых условиях сплоченный турецкий народ, как и прежде, вспоминая ту победу, с самоотверженно защищает свою родину и ее знамя, не позволяя ни малейшего проявления оккупации, отметил турецкий лидер, передает турецкой государственное информационное агентство Anadolu.

Задача будущих поколений - сохранить и защищать послания о независимости и будущем, которые были высечены в Чанаккале на камнях и земле, а главное - быть достойными предков, своим героизмом бросивших вызов всему миру, что позволило изменить ход истории.

Это сражение, начатое героями под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка, будет продолжаться до тех пор, пока не войны, террор и насилие не сменятся миром, гармонией и гуманистическими ценностями, невзирая на все трудности и испытания, - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

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