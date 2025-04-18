Путин и Уиткофф поговорили об Украине

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сегодня провели трехчасовые переговоры в Кремле, в них приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сегодня на встрече в Кремле обсудили возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, заявил участник переговоров, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины"

- Юрий Ушаков

В целом встреча президента России и спецпосланника президента США носила конструктивный и полезный характер, отметил он, передает РИА Новости.

Еще один важный итог переговоров – они позволили дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по другим международным вопросам, отметил он.

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию стал четвертым, отметил помощник президента.

"Кстати, символично, что сегодняшняя встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом"

- Юрий Ушаков

Самолет, на котором, предположительно, прилетел спецпосланник президента США, уже вылетел из Москвы – Bombardier Global 7500 поднялся в воздух из стоичного аэропорта "Внуково" примерно в 18.10 мск. Ожидается, что уже завтра Уиткофф примет участие в непрямых переговорах с Ираном между техническими группами двух стран, которые пройдут в столице Омана Маскате.