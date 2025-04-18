Пошлины Трампа почти не повлияют на Россию – Набиуллина

Экономика России почти не почувствует на себе увеличенных таможенных пошлин, которые ввела на импорт Америка. О возможном влиянии объявленной Дональдом Трампом тарифной войны на Россию рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, экспорт российских товаров в Америку невелик, поэтому компенсировать выпадение внешнего спроса внутренним не понадобится.
"Так что для нас это влияние прямое, оно минимальное"
– Набиуллина
Она уточнила, что тарифы Трампа могут повлиять на ситуацию в России косвенно. Здесь сыграют роль такие тенденции, как ослабление мирового спроса и сокращение мировых цен на сырье.
Глава ЦБ РФ добавила, что такие риски для России будут нести угрозу инфляции, в отличие от Китая и Японии, где они будут, скорее, дезинфляционными.
Напомним, России не было в списке стран, против которых Трамп ввел новые тарифы в начале апреля. В Белом доме объяснили это тем, что в отношении РФ действуют санкции. поэтому какая-либо значимая торговля с ней невозможна.