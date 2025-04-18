Вестник Кавказа

Пошлины Трампа почти не повлияют на Россию – Набиуллина

Пошлины Трампа почти не повлияют на Россию – Набиуллина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые пошлины, введенные в рамках торговой войны президентом США Дональдом Трампом, не окажут практически никакого влияния на российскую экономику, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Экономика России почти не почувствует на себе увеличенных таможенных пошлин, которые ввела на импорт Америка. О возможном влиянии объявленной Дональдом Трампом тарифной войны на Россию рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экспорт российских товаров в Америку невелик, поэтому компенсировать выпадение внешнего спроса внутренним не понадобится.

"Так что для нас это влияние прямое, оно минимальное"

– Набиуллина

Она уточнила, что тарифы Трампа могут повлиять на ситуацию в России косвенно. Здесь сыграют роль такие тенденции, как ослабление мирового спроса и сокращение мировых цен на сырье.

Глава ЦБ РФ добавила, что такие риски для России будут нести угрозу инфляции, в отличие от Китая и Японии, где они будут, скорее, дезинфляционными.

Напомним, России не было в списке стран, против которых Трамп ввел новые тарифы в начале апреля. В Белом доме объяснили это тем, что в отношении РФ действуют санкции. поэтому какая-либо значимая торговля с ней невозможна.

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