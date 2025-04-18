Самолеты AZAL будут летать из Баку в индийский Ахмадабад

Национальный авиаперевозчик Азербайджана, крупнейшая авиакомпания страны "Азербайджанские авиалинии" открывает для своих пассажиров новое направление – уже с июля самолеты AZAL начнут летать из Баку в индийский Ахмадабад.

Крупнейший авиаперевозчик Азербайджана, авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сегодня объявил о старте полетов по новому направлению – авиалайнеры компании соединят Баку и один из крупнейших городов Индии Ахмадабад, сообщили в компании.

Первый авиарейс по новому направлению поднимется в воздух 4 июля, планируется, что выполняться он будет четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, передает АЗЕРТАДЖ.

Авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы в индийские города Мумбаи и Нью-Дели: сейчас самолеты между Баку и Мумбаи летают четырежды в неделю, однако с 16 июня полеты станут ежедневными. А вот график полетов в индийскую столицу из Баку останется прежним – трижды в неделю, добавили в пресс-службе компании.