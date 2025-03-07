Вестник Кавказа

Поезда в Абхазии будут идти быстрее – АЖД

Станция Абаата Гаграх
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии работают над тем, чтобы сократить время в пути поездов. Скорость движения увеличится на 20 км/ч, поделились в АЖД.

Специалисты Абхазской железной дороги модернизируют полотно, чтобы ускорить движение поездов на участке Сухум-Псоу.

Замены старых шпал позволит увеличить скорость движения на 20 км/ч, до 80 км/ч, поделился гендиректор АЖД Арсоу Читанава. Это позволит сократить время в пути "Ласточек" из Сочи.

Также в Абхазии продолжается ремонт и благоустройство железнодорожных станций и вокзалов.

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