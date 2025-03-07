Поезда в Абхазии будут идти быстрее – АЖД

В Абхазии работают над тем, чтобы сократить время в пути поездов. Скорость движения увеличится на 20 км/ч, поделились в АЖД.

Специалисты Абхазской железной дороги модернизируют полотно, чтобы ускорить движение поездов на участке Сухум-Псоу.

Замены старых шпал позволит увеличить скорость движения на 20 км/ч, до 80 км/ч, поделился гендиректор АЖД Арсоу Читанава. Это позволит сократить время в пути "Ласточек" из Сочи.

Также в Абхазии продолжается ремонт и благоустройство железнодорожных станций и вокзалов.