Кавелашвили в честь Пасхи помиловал более 30 заключенных в Грузии

В Грузии выпустят на свободу свыше трех десятков заключенных. Соответствующее решение принял президент страны в связи с Пасхой.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных по случаю Пасхи. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 апреля администрацией главы государства.
"После того, как помилованные покинут пенитенциарные учреждения, они получат возможность вернуться к семьям и стать полноценными членами общества"
– администрация президента
По данным национальной статистической службы "Сакстат", на 1 марта в республике отбывали наказание примерно 8,7 тыс человек, включая примерно 1,1 тыс иностранцев.
Напомним, согласно текущему законодательству, правом помиловать заключенных в Грузии обладает лишь президент. Он может помиловать любого человека, приговор по делу которого уже вынесен судом.