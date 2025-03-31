Вестник Кавказа

Кавелашвили в честь Пасхи помиловал более 30 заключенных в Грузии

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии выпустят на свободу свыше трех десятков заключенных. Соответствующее решение принял президент страны в связи с Пасхой.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 33 осужденных по случаю Пасхи. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 апреля администрацией главы государства.

"После того, как помилованные покинут пенитенциарные учреждения, они получат возможность вернуться к семьям и стать полноценными членами общества"

– администрация президента

По данным национальной статистической службы "Сакстат", на 1 марта в республике отбывали наказание примерно 8,7 тыс человек, включая примерно 1,1 тыс иностранцев.

Напомним, согласно текущему законодательству, правом помиловать заключенных в Грузии обладает лишь президент. Он может помиловать любого человека, приговор по делу которого уже вынесен судом.

 

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