Президент Азербайджана посетил церковь Пресвятой Девы Марии в Баку

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения католической церкви в Баку выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского.

25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку.

Глава государства и первая леди встретились с Апостольским префектом Католической церкви в Азербайджане епископом Владимиром Фекете, выразив соболезнования по случаю кончины Папы Римского Франциска.

Сообщается, что Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оставили записи в траурной книге.

Напомним, что Папа Римской Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны понтифика пройдут 26 апреля.