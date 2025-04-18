Вестник Кавказа

Президент Азербайджана посетил церковь Пресвятой Девы Марии в Баку

Президент Азербайджана посетил церковь Пресвятой Девы Марии в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения католической церкви в Баку выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского.

25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили церковь Пресвятой Девы Марии в Баку. 

Глава государства и первая леди встретились с Апостольским префектом Католической церкви в Азербайджане епископом Владимиром Фекете, выразив соболезнования по случаю кончины Папы Римского Франциска.

Сообщается, что Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева оставили записи в траурной книге. 

Напомним, что Папа Римской Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Похороны понтифика пройдут 26 апреля.

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