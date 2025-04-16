Мировая экономика проходит критический этап – Силуанов

Для глобальной экономики наступил критический этап, сообщил Силуанов. Финансовая стабильность под угрозой, при этом экономика РФ устойчива.

В Минфине РФ предупредили о критическом этапе в мировой экономике, но российская экономика, несмотря на эту ситуацию, растет.

"Мировая экономика находится на критическом этапе. Прогнозы роста были существенно снижены. Мы наблюдаем возросшие риски для финансовой стабильности, растущее инфляционное давление и ослабление фискальной дисциплины"

– глава Минфина Антон Силуанов

Экономика России показывает устойчивость на фоне сложных внешних факторов, в прошлом году рост ВВП составил 4,3%, в 2025 году экономика также растет, при этом прогнозируется умеренное замедление.