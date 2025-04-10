Вестник Кавказа

Россияне выбрали Турцию на майские - РСТ

Общественный пляж в Турции
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы, планирующие зарубежные поездки в первой половине мая, выбирают Турцию. Второе по популярности направление - Египет.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает, что на майские праздники самым популярным туристическим направлением в 2025 году стала Турция.

Из всех туров, проданных на майские, на Турцию приходится 35,7%, спрос оказался выше прошлогоднего почт на 16%. Второе востребованное направление в мае - Египет, его выбрали 17,5% туристов, третья строчка за Россией - 16%, следует из данных агрегатора Слетать.ру.

В Турции отдыхающие чаще всего выбирают Аланью, Сиде и Кемер.

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