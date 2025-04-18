В Азербайджане назвали привлечение инвестиций одной из главных задач

Гюндуз Керимов заявил, что привлечение иностранных инвестиций в Азербайджан является одной из главных задач. Он отметил, что экономика страны является многоотраслевой.

Завотделом законодательства и правовой политики администрации президента Азербайджана Гюндуз Керимов назвал привлечение иностранных инвестиций одной из главных задач.

Представитель администрации главы Азербайджанской Республики выступил на конференции "Конституция и суверенитет – развитие предпринимательства в Азербайджане".

Заведующий отметил, что экономика Азербайджана является многоотраслевой. Керимов добавил, что такие сферы, как транспорт, банковское дело и строительство активно развиваются.

Он сказал, что недавнее принятие законов, включая законы об эмиссиях, государственно-частном партнерстве и арбитраже, существенно повлияло на продвижение иностранных инвестиций.