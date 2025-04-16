Новое землетрясение произошло в Турции

В турецком городе Кютахья произошло землетрясение. Новостей о пострадавших и разрушениях нет. Магнитуда составила 4,5.

В городе Кютахья, расположенном в западной части Турции, зафиксировано землетрясение, пишет Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям.

Магнитуда подземных толчков составила 4,5 балла. Землетрясение выявлено в 07:23 по местному времени (совпадает с московским) в районе Симав. Его очаг располагался на глубине свыше 8,8км.

Стоит добавить, что информации о жертвах, пострадавших, а также разрушениях не было.

Напомним, в среду Стамбул потрясло сильное землетрясение, магнитуда которого достигла 6,2. В результате подземных толчков пострадали более 150 человек.