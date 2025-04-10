Вестник Кавказа

Авиационный энергетический форум IATA пройдет в Баку

Авиационный энергетический форум IATA пройдет в Баку
© Фото: AZAL
Баку в мае примет Авиационный энергетический форум IATA. Мероприятие впервые пройдет на Кавказе, ожидается участие 60 стран мира.

Авиационный энергетический форум (AEF) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) состоится в Баку с 13 по 15 мая.

Международное мероприятие впервые будет проходить на Кавказе. Форум посвящен вопросам энергетики и устойчивого развития в авиаотрасли. В Баку будут обсуждаться ключевые вопросы авиационной индустрии, а также определения энергетических стратегий будущего. Проведение форума станет важным шагом в укреплении международных позиций Азербайджана в авиационном и энергетическом секторах и расширении международного сотрудничества.

Авиационный энергетический форум пройдет при поддержке Azerbaijan Airlines (AZAL). Для национальной авиакомпании это важная возможность представить авиационную дипломатию и энергетическую повестку страны на международной арене.

На мероприятии будет обсуждаться тема декарбонизации авиационной отрасли, внедрение устойчивых видов топлива и роль авиакомпаний в процессе энергетической трансформации. Также участники форума обсудят коммерческие и технические аспекты авиатоплива, проблемы в цепочке поставок топлива, исчерпывающие отчеты о состоянии авиационной отрасли и многое другое.

Особое внимание на форуме будет уделено таким приоритетным направлениям, как стратегия Азербайджана в области зеленой экономики, его транзитно-логистические возможности и энергетическая дипломатия.

Участие в AEF примут представители около 60 стран и более 65 авиакомпаний, в целом почти 700 зарегистрированных участников, среди которых поставщики топлива, представители авиакомпаний и стратегические партнеры IATA.

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