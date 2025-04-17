Сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции осудили в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана отреагировал на два скандальных инцидента, произошедших на этой неделе в столицах Армении и Франции.
Выступая 25 апреля на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас, Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что там были сожжены азербайджанский и турецкий флаги.
В этой связи он подчеркнул, что Баку ожидает от Еревана и Парижа определенной реакции на эти события.
"Ожидаем, что власти этих стран отреагируют в рамках закона: такие действия являются уголовным преступлением и должны быть строго пресечены"
– азербайджанский министр
Он добавил, что Азербайджан серьезно обеспокоен этими инцидентами, первый из которых произошел 23-го апреля на территории Армении.
"Нас беспокоит, что в армянской политике все еще присутствуют реваншистские настроения, а также стремительная милитаризация страны, которая остается источником угроз. Особенно тревожны недавние события – два дня назад в Ереване во время массового шествия звучали враждебные лозунги в адрес Азербайджана и Турции. Были сожжены флаги этих стран"
– Джейхун Байрамов
Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что аналогичный инцидент случился во Франции накануне.