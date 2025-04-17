Вестник Кавказа

Сожжение азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции осудили в Азербайджане

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане возмущены сожжением азербайджанского и турецкого флагов в Армении и Франции, сообщили в МИД АР. В Баку ожидают определенной реакции от обеих стран на эти инциденты.

Глава МИД Азербайджана отреагировал на два скандальных инцидента, произошедших на этой неделе в столицах Армении и Франции.

Выступая 25 апреля на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас, Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что там были сожжены азербайджанский и турецкий флаги.

В этой связи он подчеркнул, что Баку ожидает от Еревана и Парижа определенной реакции на эти события.

"Ожидаем, что власти этих стран отреагируют в рамках закона: такие действия являются уголовным преступлением и должны быть строго пресечены"

– азербайджанский министр

Он добавил, что Азербайджан серьезно обеспокоен этими инцидентами, первый из которых произошел 23-го апреля на территории Армении. 

"Нас беспокоит, что в армянской политике все еще присутствуют реваншистские настроения, а также стремительная милитаризация страны, которая остается источником угроз. Особенно тревожны недавние события – два дня назад в Ереване во время массового шествия звучали враждебные лозунги в адрес Азербайджана и Турции. Были сожжены флаги этих стран"

– Джейхун Байрамов

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что аналогичный инцидент случился во Франции накануне.
 

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