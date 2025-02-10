Махачкалу и Новосибирск свяжут прямыми авиарейсами

Завтра, 26 апреля, будет выполнен первый прямой рейс между Махачкалой и Новосибирском авиакомпании S7 Airlines.

С 26 апреля авиакомпания S7 Airlines снова будет выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Новосибирском, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сообщается, что самолеты будут вылетать из аэропорта Махачкалы два раза в неделю – по средам и субботам. С 26 мая также будут выполняться перелеты по понедельникам, а с конца июня лайнеры будут курсировать между городами каждый день.

Пассажиров ждут самолеты Boeing 737−800, Airbus A321 и A320. В полете самолет будет находиться чуть более 4 часов.