Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Италию

Самолет с делегацией от Азербайджана приземлился в аэропорту Рима для участия в похоронах Папы Римского Франциска. Ее возглавляет глава парламента Гафарова.

Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой прибыла в Италию, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Делегация примет участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска. Она состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля.

Напомним, что о смерти Папы Франциска стало известно 21 апреля. Его жизнь унесли инсульт и последовавшая за ним остановка сердца. Понтифику было 88 лет.