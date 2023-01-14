Вестник Кавказа

Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Италию

Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Италию
© Фото: сайт парламента Азербайджана
Самолет с делегацией от Азербайджана приземлился в аэропорту Рима для участия в похоронах Папы Римского Франциска. Ее возглавляет глава парламента Гафарова.

Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой прибыла в Италию, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Делегация примет участие в церемонии похорон Папы Римского Франциска. Она состоится в базилике Санта-Мария-Маджоре 26 апреля.

Напомним, что о смерти Папы Франциска стало известно 21 апреля. Его жизнь унесли инсульт и последовавшая за ним остановка сердца. Понтифику было 88 лет.

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