Вестник Кавказа

США не устанавливают конкретных сроков на переговорах по Украине – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что США не устанавливают крайних сроков на переговорах по Украине. Они просто пытаются добиться соглашения как можно скорее.

США не устанавливают каких-либо крайних сроков по урегулированию ситуации на Украине, заявил американский президент Дональда Трамп в разговоре с журналистами.

"Нет крайнего срока. Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно"

- Дональд Трамп

Ранее Дональд Трамп выражал надежды что Москва и Киев смогут прийти к соглашению уже на этой неделе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не торопить события, так как процесс урегулирования крайне сложный и требует тщательной проработки.

Напомним, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию с очередным визитом сегодня. Сейчас в Москве он проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они общаются уже более двух часов.

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