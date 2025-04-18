США не устанавливают конкретных сроков на переговорах по Украине – Трамп

Дональд Трамп заявил, что США не устанавливают крайних сроков на переговорах по Украине. Они просто пытаются добиться соглашения как можно скорее.
США не устанавливают каких-либо крайних сроков по урегулированию ситуации на Украине, заявил американский президент Дональда Трамп в разговоре с журналистами.
"Нет крайнего срока. Я просто хочу добиться этого настолько быстро, насколько возможно"
- Дональд Трамп
Ранее Дональд Трамп выражал надежды что Москва и Киев смогут прийти к соглашению уже на этой неделе. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не торопить события, так как процесс урегулирования крайне сложный и требует тщательной проработки.
Напомним, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию с очередным визитом сегодня. Сейчас в Москве он проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они общаются уже более двух часов.