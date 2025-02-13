Вестник Кавказа

Сборная России сыграет с Нигерией в "Лужниках"

Стадион Лужники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главная футбольная арена страны – московский стадион "Лужники" – станет местом проведения товарищеского матча сборных России и Нигерии.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Нигерией на стадионе "Лужники" в Москве. Игра пройдет 6 июня, сообщается на официальном сайте РФС.  

Отметим, что последний раз футбольный матч на арене "Лужники" прошел в сентябре 2021 года, когда сборная России принимала Хорватию. 

Сборная Нигерии занимает 44 место в рейтинге ФИФА, Россия находится на 34 строчке мировой табели о рангах. 

Напомним, что сборная России с 2022 года не участвует в официальных турнирах ФИФА и УЕФА по решению футбольных властей. Однако национальная команда страны может проводить товарищеские игры.

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