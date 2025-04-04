Вестник Кавказа

Присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям ожидают в США

Присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям ожидают в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трамп сообщил о возможном присоединении Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям. По его мнению, это произойдет в скором времени.

Саудовская Аравия может присоединиться "Авраамовым соглашениям", чтобы нормализовать отношения с Израилем. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов в интервью журналу TIME.

"Я думаю, что Саудовская Аравия присоединится к "Авраамовым соглашениям". <...> Кстати, я думаю, что это произойдет очень скоро"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома подчеркнул, что упомянутые соглашения – большой успех для США, однако предыдущая американская администрация не занималась их развитием и не использовала данный потенциал.

Напомним, осенью 2020 года Израиль при посредничестве США заключил с Бахрейном и ОАЭ "Авраамовы соглашения". В дальнейшем еврейское государство нормализовало отношения с Марокко и Суданом.

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