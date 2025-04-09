Казахстан призвал тюркские государства создать общую спутниковую систему

В Баку сегодня прошла конференция по космическим технологиям, в ходе которой директор казахстанского проекта снова призвал центральноазиатские и тюркоязычные страны создать совместную спутниковую систему.

Представитель делегации Казахстана сегодня на конференции по космическим технологиям, проходившей в Баку, снова выступил с инициативой по налаживанию партнерства в космической отрасли с центральноазиатскими и тюркоязычными странами.

"Мы открыты для сотрудничества и планируем использовать многие спутниковые технологии в будущем. Наша компания добилась прогресса в создании ряда компьютерных подсистем в области космических технологий. Мы работаем над проектами в области наземных станций, спутниковых, оптических технологий"

- директор проекта Ghalam Kazakhstan Берик Зумазанов

Инициатива озвучена не впервые – годом ранее, уже в Казахстане, казахстанские специалисты выступали с ней, предлагая наладить такое партнерство со странами Центральной Азии и тюркоязычными странами, передает Trend.

Теперь участники форума нацелены на создание спутниковой системы тюркских государств, и сегодня они подписали соответствующий меморандум, который даст возможность претворить в жизнь задуманное.

Также директор проекта отметил, что казахстанские специалисты очень заинтересованы в совместных исследованиях с другими странами по исследованию Луны, для чего планируют разработать совместный проект телескопа. Уже готов пилотный оптический проект, в скором времени пройдут его испытания, - добавил Берик Зумазанов.