Вестник Кавказа

Президент Турции посетит Азербайджан в мае – СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Азербайджан примет президента Турции Эрдогана уже в следующем месяце. Перед этим политик побывает в Италии.

В мае состоится официальный визит президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, сообщил телеканал A Haber, ссылаясь на рабочую программу политика.

Помимо поездки в Баку, Эрдоган посетит Италию для участия в IV Межправительственном саммите. Поездка запланирована на 3 мая. В следующий вторник у турецкого президента также намечено выступление на фестивале технологий TEKNOFEST.

Телеканал раскрыл расписание президента Эрдогана и на июнь: ожидается визит в Вашингтон.

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