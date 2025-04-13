Президент Турции посетит Азербайджан в мае – СМИ

Азербайджан примет президента Турции Эрдогана уже в следующем месяце. Перед этим политик побывает в Италии.

В мае состоится официальный визит президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, сообщил телеканал A Haber, ссылаясь на рабочую программу политика.

Помимо поездки в Баку, Эрдоган посетит Италию для участия в IV Межправительственном саммите. Поездка запланирована на 3 мая. В следующий вторник у турецкого президента также намечено выступление на фестивале технологий TEKNOFEST.

Телеканал раскрыл расписание президента Эрдогана и на июнь: ожидается визит в Вашингтон.